Сразу семь пушистиков: В Туве впервые сняли рекордный выводок манула

Сразу семь котят манула попали в объектив фотоловушки в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве. Такой большой выводок этого вида в дикой природе России удалось достоверно зафиксировать впервые, сообщили Life.ru в Ассоциации «Ирбис».

Автоматическую камеру установили возле логова, спрятанного в расщелине скалы. Судя по кадрам, малышам не больше трёх месяцев. Они играют друг с другом, разглядывают фотоловушку, а один из котят появляется перед объективом с добычей в зубах.

«Мировой опыт изучения манулов доказывает: в среднем самка манула приносит 3–4 котёнка, но выводки в 5–6 котят тоже фиксируют регулярно. А вот появление целых семи детёнышей в дикой природе — случай очень редкий, почти исключительный», — рассказал старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН и координатор проекта Хосе Антонио Эрнандес-Бланко.

Рекордный выводок из семи котят манула впервые сняли в России. Видео © пресс-служба Ассоциации «Ирбис».

По его словам, прежде учёные не располагали достоверными данными о рождении семи манулят в дикой природе России. В неволе выводки могут быть крупнее: например, в Новосибирском зоопарке у одной из самок появлялось до девяти детёнышей.

Специалисты считают, что большое потомство может говорить о достаточном количестве пищи на этом участке. Основу рациона манула в России составляют пищухи и мышевидные грызуны, поэтому численность редких кошек во многом зависит от состояния их кормовой базы.

«Факт регистрации семи котят манула уникален в масштабах России. Что уж говорить о Республике Тыва и нашем заповеднике? Теперь мы будем следить за участком и охранять его ещё тщательнее, постараемся установить здесь круглогодичное наблюдение и отследить судьбу котят», — сообщил директор заповедника Диинмей Балбан-оол.

Наблюдение ведётся в рамках программы по изучению и сохранению манула, запущенной Ассоциацией «Ирбис» и компанией «Марс» вместе с Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. На первом этапе в Тыве, Бурятии, Республике Алтай, Забайкальском и Красноярском краях установили 190 фотоловушек.

Ранее сообщалось, что манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме и уже набрал 1,3 кг — к концу сентября он весит 5 кг против летних 3,7. Аппетит у него вырос ещё с середины августа, он чаще показывается посетителям, а сотрудники прячут для него перепёлок и грызунов в норах, кустах и пакетах. За манулом можно наблюдать в онлайн-трансляции.