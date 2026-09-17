Финский общественник и военкор Кости Хейсканен заявил, что был неприятно удивлён реакцией украинских, финских и других западных СМИ на свою поездку в Крым. С конца августа он находится на полуострове с ознакомительным визитом.

«Я крайне поражён и неприятно удивлён агрессивной и оскорбительной реакцией в украинских, финских и других западных СМИ на мой визит в Крым. Они пишут, что в Крыму оккупация, что сюда нельзя ездить, пока полуостров снова не будет Украиной. Маразм какой-то», — сказал Хейсканен.

По словам военкора, во время поездки он стремился показать иностранной аудитории, как живут люди на полуострове. Хейсканен заявил, что после общения с местными жителями убедился в их российской самоидентификации.

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина и большинство западных стран не признают его результаты и считают полуостров украинской территорией, тогда как Москва настаивает, что вопрос его принадлежности закрыт, ссылаясь на результаты голосования и право жителей на самоопределение.

Ранее Life.ru сообщал, что Хейсканен рассказал об угрозах после поездки в Крым. По словам журналиста, сообщения с угрозами начали поступать ему из Финляндии после публикации репортажей с полуострова.