«Мы уже тебе выкопали могилу»: Финскому военкору начали угрожать после поездки в Крым

Финский общественник и военкор Кости Хейсканен заявил, что ему начали поступать угрозы из Финляндии после поездки в Крым и публикации репортажей с полуострова. По его словам, некоторые радикально настроенные пользователи угрожают ему расправой.

«Мне начали поступать из Финляндии угрозы за то, что я приехал в Крым. Тролли и радикалы пишут, приезжай в Финляндию, мы уже тебе выкопали могилу», — рассказал Хейсканен РИА «Новости».

Несмотря на сообщения с угрозами, военкор намерен продолжить работу на полуострове. По его словам, он хочет показывать финской аудитории жизнь местных жителей и обстановку в Крыму.

Хейсканен находится на полуострове с ознакомительным визитом. До нынешней поездки он, по его словам, последний раз бывал там 22 года назад.

Ранее Life.ru рассказывал, как Хейсканен обратился к Стуббу из Крыма и пригласил финского президента посетить полуостров. Тогда военкор предложил ему попробовать местные фрукты и пирожные.