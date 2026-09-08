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Опубликовано 8 сентября, 10:48

«Мы уже тебе выкопали могилу»: Финскому военкору начали угрожать после поездки в Крым

Финский военкор Хейсканен заявил об угрозах после поездки в Крым

Обложка © VK / Kosti Heiskanen

Обложка © VK / Kosti Heiskanen

Финский общественник и военкор Кости Хейсканен заявил, что ему начали поступать угрозы из Финляндии после поездки в Крым и публикации репортажей с полуострова. По его словам, некоторые радикально настроенные пользователи угрожают ему расправой.

«Мне начали поступать из Финляндии угрозы за то, что я приехал в Крым. Тролли и радикалы пишут, приезжай в Финляндию, мы уже тебе выкопали могилу», — рассказал Хейсканен РИА «Новости».

Несмотря на сообщения с угрозами, военкор намерен продолжить работу на полуострове. По его словам, он хочет показывать финской аудитории жизнь местных жителей и обстановку в Крыму.

Хейсканен находится на полуострове с ознакомительным визитом. До нынешней поездки он, по его словам, последний раз бывал там 22 года назад.

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Ранее Life.ru рассказывал, как Хейсканен обратился к Стуббу из Крыма и пригласил финского президента посетить полуостров. Тогда военкор предложил ему попробовать местные фрукты и пирожные.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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