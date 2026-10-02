Марьевна — да, Ларисовна — под вопросом: Юрист раскрыл нюансы матчества

Российское законодательство прямо не запрещает давать ребёнку отчество, связанное с именем матери, однако на практике возможности для этого ограничены. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист Тимур Маршани.

«Прямого запрета на матчество закон не содержит, однако ЗАГС регистрирует только формы от мужских имён. Марьевну или Евгеньевну запишут, поскольку существуют имена Марий и Евгений, а Ларисовну почти наверняка отклонят», — сказал специалист.

По общему правилу, закреплённому в статье 58 Семейного кодекса РФ, отчество ребёнку присваивается по имени отца. Исключения возможны, если иной порядок предусмотрен законом субъекта России или основан на национальном обычае.

Отдельная ситуация возникает, если женщина не состоит в браке, отцовство не установлено и сведения об отце по её желанию вообще не вносятся в свидетельство о рождении. В таком случае закон «Об актах гражданского состояния» позволяет записать отчество по указанию матери.

По словам Маршани, поэтому в отдельных случаях основой может стать выбранное женщиной мужское имя. Возможность же образовать отчество непосредственно от женского имени на практике зависит от того, существует ли созвучный мужской вариант.

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне стали чаще выбирать детям непривычные формы отчеств Никитович и Никитовна вместо традиционных Никитич и Никитична. При регистрации таких вариантов родителям приходится отдельно подтверждать, что это осознанный выбор, а не ошибка в документах.