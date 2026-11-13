Заслуженная артистка РСФСР и заслуженный деятель искусств России Нина Ухова скончалась на 96-м году жизни. О смерти балетмейстера-репетитора 13 ноября сообщила пресс-служба Мариинского театра.

«Коллектив Мариинского выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нины Федоровны, её коллегам, друзьям и многочисленным воспитанникам», — говорится в сообщении театра.

Нина Ухова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1950 году, после чего вошла в труппу Театра имени Кирова, ныне известного как Мариинский. На его сцене она выступала более 20 лет, до 1972 года.

За годы сценической карьеры балерина исполнила партии в постановках «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Жизель» и «Раймонда». После завершения выступлений она посвятила себя преподаванию, работая в Ленинградском хореографическом училище и Малом театре оперы и балета.

В 1977 году Ухова вернулась в Мариинский театр в качестве балетмейстера-репетитора. В 1983 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 2011-м — заслуженного деятеля искусств России.

Дата и место прощания с балетмейстером пока не объявлены. В театре пообещали сообщить эту информацию дополнительно.

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