Идеолог проекта «Остров фортов» в Кронштадте Марика Бобкова (Коротаева) выпустила вторую книгу «Во-вторых, это правда». В интервью Sobaka.ru она рассказала, почему решила опубликовать личные дневниковые записи, как относится к собственным неудачам и зачем даже самым увлечённым работой людям необходимо вовремя останавливаться.

Новое издание составили тексты, написанные за последние полтора года. В отличие от первой книги «Во-первых, это красиво», построенной на путевых заметках, вторая работа посвящена внутренним переживаниям, человеческим отношениям, любви и взрослению. Сама Бобкова называет её более личной. Автор объяснила, что не стремилась скрывать собственные мысли за художественными образами или вымышленными персонажами. При этом перед публикацией она отбирала записи, отдавая предпочтение тем, которые позволяют прийти к светлым выводам.

Значительная часть разговора коснулась отношения к работе и необходимости восстанавливать силы. Бобкова считает, что постоянная занятость и стремление добиваться результатов не должны приводить к эмоциональному истощению. Она подчеркнула, что отдых нельзя воспринимать как потерю времени: восстановление, по её мнению, является такой же частью рабочего процесса, как и выполнение задач.

Бобкова также рассказала о своём отношении к неудачам. Она призналась, что научилась воспринимать их с юмором, поскольку иначе, по её словам, не смогла бы справляться с трудностями. Автор посоветовала не затягивать принятие решений и не тратить силы на предположения о том, что подумают окружающие.

Сейчас главной профессиональной заботой Бобковой остаётся восстановление исторических укреплений Кронштадта. Она рассказала, что хотела бы в будущем проводить экскурсии по фортам и делиться историями, связанными с их реставрацией. По её замыслу, эти объекты должны стать частью современной городской среды, сохранив связь с прошлым. Кроме того, Бобкова планирует попробовать новый формат творческих встреч — музыкально-литературные вечера с пианистом Олегом Вайнштейном.