Британский писатель-фантаст Майкл Джон Харрисон стал старейшим лауреатом Букеровской премии за всю её историю. В 81 год он получил престижную литературную награду за постапокалиптический роман «Конец всего» (The End of Everything). Победителя объявили 9 ноября на торжественной церемонии в Лондоне, сообщается на официальном сайте премии.

Действие произведения разворачивается в Англии спустя несколько лет после загадочной катастрофы, разрушившей привычный мир. Главный герой Филипп Теннент зарабатывает на жизнь поиском необычных предметов на побережье. Однажды ему попадается таинственный артефакт, способный менять форму и разговаривать.

Председатель жюри, британский историк-антиковед Мэри Бирд отметила необычное сочетание мрачной атмосферы и тонкого юмора. По её словам, книга переворачивает представления читателя о реальности и, несмотря на апокалиптический сюжет, оставляет неожиданное чувство оптимизма. Решение присудить награду Харрисону судьи приняли единогласно.

«Конец всего» стал 13-м романом за 60-летнюю литературную карьеру автора. Книгу выпустило независимое лондонское издательство Serpent's Tail. Харрисон известен произведениями, сочетающими научную фантастику, психологическую прозу и экспериментальную литературу. Ранее он получил несколько жанровых наград, включая премию Артура Кларка.

В короткий список Букеровской премии также вошли шотландский писатель Дуглас Стюарт с романом «Джон, сын Джона» и ямайский автор Марлон Джеймс с произведением «Исчезающие». Оба уже становились обладателями этой награды. Кроме того, за победу боролись Люк Кеннард, Ребекка Перри и Элизабет Страут.

Всего на рассмотрение организаторов поступили 163 книги, из которых сначала выбрали 13 претендентов, а затем шесть финалистов. Харрисон получит денежный приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.

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