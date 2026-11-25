Марина Ким поддержала российскую участницу «Мисс Вселенной» и напомнила о красоте материнства
Марина Ким поддержала российскую участницу конкурса «Мисс Вселенная» Сташкевич
Марина Ким, Александра Сташкевич. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sasshhkko
Депутат Госдумы Марина Ким поддержала российскую участницу международного конкурса «Мисс Вселенная — 2026» Александру Сташкевич. Однако, по мнению парламентария, главная красота заключается в материнстве и детях.
Марина Ким поддержала Александру Сташкевич. Видео © Life.ru
«Наши женщины, наши девушки — самые красивые в мире. Это даже не нужно доказывать. У нас лучшие женщины на свете. Я Александре желаю не расстраиваться — она точно лучше всех: самая красивая, самая умная и самая невероятная девушка», — сказала Ким корреспонденту Life.ru.
Вместе с тем Ким связывает красоту с многодетностью. В пример она привела Анну — мать десятерых детей, которая сегодня приняла участие в круглом столе вместе с ними.
Напомним, 21-летняя Александра Сташкевич из Тюмени представляла Россию на юбилейном, 75-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Пуэрто-Рико. Она выступила в национальном костюме «Золотая рыбка», созданном по мотивам сказки Александра Пушкина, однако по итогам отбора не вошла в топ-30 финалисток. Ранее Сташкевич вошла в десятку лучших участниц конкурса «Мисс Россия — 2023» и семь раз становилась чемпионкой России по чир-спорту.
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