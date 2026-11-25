Представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето стала победительницей юбилейного, 75-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Финал состоялся в Сан-Хуане, за главную корону боролись 116 участниц из разных уголков мира.

27-летняя Баррето работает психологом и социальным работником. Она воспитывает дочь Пенелопу и стала первой женщиной с ребёнком, завоевавшей этот титул за всю историю конкурса.

Корону из белого золота, украшенную 3150 бриллиантами, победительнице передала обладательница прошлогоднего титула — мексиканка Фатима Бош. В пятёрку лучших также вошли конкурсантки из Венесуэлы, Доминиканской Республики, Филиппин и Новой Зеландии.

Представлявшая Россию 21-летняя Александра Сташкевич из Тюмени завершила борьбу за титул, не сумев попасть в топ-30.

Напомним, кандидатуру Сташкевич утвердили по итогам отбора среди участниц национального конкурса красоты. В 2023 году девушка вошла в десятку финалисток «Мисс России». Помимо модельной карьеры, она занимается журналистикой и является семикратной чемпионкой страны по чир-спорту. На конкурсе национальных костюмов в Пуэрто-Рико россиянка предстала в образе Золотой рыбки из сказки Пушкина. На создание наряда с переливающейся чешуёй и эффектной короной у дизайнеров ушло около 15 дней.