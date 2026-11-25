Русские девушки — самые красивые в мире, и результаты международных конкурсов не способны этого изменить. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился самый молодой депутат Госдумы от фракции ЛДПР Дмитрий Шатунов, поддержавший Александру Сташкевич после её выступления на «Мисс Вселенной».

Депутат ЛДПР поддержал Сташкевич после конкурса «Мисс Вселенная». Видео © Life.ru

«Хотелось бы поддержать и поздравить нашу участницу от России, Александру Сташкевич, за таким прекрасным результатом. Потому что русские девушки— это самые красивые девушки во всём мире. Я думаю, никто не будет со мной спорить и с этим согласиться. Если говорить об участии в конкурсе, Александра вошла в топ-40 самых красивых участниц мира. К сожалению, не победила в финале», — ответил он.

Он обратил внимание на субъективность подобных состязаний, исход которых зависит от множества факторов. В этом году титул достался представительнице Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето, причём финальное шоу проходило именно на её родине. Кроме того, впервые за всю историю обладательницей престижного звания стала женщина, у которой есть ребёнок.

По мнению Шатунова, политика постепенно проникает не только в спорт, но и в другие сферы, включая международные конкурсы красоты. Однако искать западное вмешательство в результатах нынешнего состязания депутат не стал бы. Он напомнил об успешном выступлении Валентины Алексеевой, которая в 2024 году пробилась в число 12 лучших претенденток на мировую корону.

Отдельно парламентарий положительно оценил победу пуэрториканки с точки зрения расширения возможностей для матерей. Ещё несколько лет назад правила не позволяли им претендовать на этот титул.

«Несколько лет назад ввели такой норматив, что могут участвовать женщины с детьми, и поэтому вот это прекрасный пример. На самом деле это неплохо, и это нужно тоже распространять, я считаю, в том числе на наш российский конкурс», — подытожил Шатунов.