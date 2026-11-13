Мать 17 детей из подмосковного Дедовска стала помощницей депутата Госдумы Марины Ким и её советником по вопросам материнства и многодетности. Светлана, которая в сентябре в возрасте 44 лет родила семнадцатого ребёнка, уже получила соответствующее удостоверение. Кроме того, парламентарий помогла женщине добиться принятия документов на присвоение звания «Мать-героиня», о чём рассказала Life.ru.

История их знакомства началась ещё в сентябре на Всероссийском форуме «СУПЕР-МАМ», организованном партией «Справедливая Россия». Светлана тогда была беременна, но Ким даже не предполагала, насколько большая у неё семья. Депутат призналась, что поначалу приняла беременность женщины за третью, а когда узнала, что та ждёт уже семнадцатого малыша, у неё «микрофон выпал из рук от удивления».

Фото © Предоставлено Life.ru

Спустя пять дней после форума Ким увидела новость о рождении ребёнка у Светланы и решила лично поздравить многодетную мать. Во время разговора выяснилось, что женщина до сих пор не получила звание «Мать-героиня», хотя воспитывает гораздо больше десяти детей, необходимых для представления к награде.

«Документы у Светланы не принимали. Я решила помочь и направила запросы в Администрацию Президента и Правительство Московской области с тем, чтобы её документы были рассмотрены», — рассказала парламентарий.

Фото © Предоставлено Life.ru

На новой встрече выяснилось, что вопрос с документами удалось сдвинуть с мёртвой точки: их приняли. Теперь, по словам Ким, Светлана сможет рассчитывать на дальнейшее рассмотрение вопроса о присвоении почётного звания.

«Очень рада, что одна встреча на Форуме поменяла её жизнь!» — поделилась депутат.

В результате сотрудничество решили продолжить. Светлана стала советником Марины Ким по вопросам материнства и многодетности, а также получила удостоверение помощника депутата Госдумы.

Звание «Мать-героиня» присваивается указом президента России женщинам, родившим и воспитавшим не менее десяти детей, после достижения десятым ребёнком годовалого возраста и при соблюдении других установленных требований. С 2026 года обладательницы звания приравнены по социальным гарантиям к Героям России и Героям Труда. Им предусмотрены единовременное поощрение в миллион рублей, ежемесячные выплаты либо установленные законом льготы, включая внеочередную медицинскую помощь, обеспечение лекарствами, бесплатный проезд и санаторно-курортное лечение.

Напомним, Life.ru рассказывал о рождении семнадцатого ребёнка в семье Светланы и Алексея из подмосковного Дедовска. Мальчик по имени Филипп появился на свет в Красногорском роддоме с весом 4540 граммов и ростом 56 сантиметров. Теперь супруги воспитывают 12 дочерей и пятерых сыновей. Светлана по образованию акушерка, но основное время посвящает семье, а её муж Алексей работает и обеспечивает близких.