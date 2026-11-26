В США картридж с культовой видеоигрой Super Mario Bros. 1985 года продали на аукционе за $96 875. О двух мировых рекордах, установленных этим лотом, рассказали в аукционном доме Heritage Auctions.

Проданный экземпляр относится к первой производственной партии игры для приставки Nintendo Entertainment System. Отличительной особенностью таких картриджей была матовая наклейка на упаковке. Несмотря на то что игрой пользовались, сохранились оригинальная коробка, инструкция и остальные комплектующие. Состояние раритета эксперты оценили в девять баллов из 10.

Лот стал самым дорогим экземпляром Super Mario Bros. из первой партии, а также самой дорогой подержанной видеоигрой с полной заводской комплектацией.

Всего торги, проходившие 20 и 21 ноября, принесли аукционному дому более $2,5 млн. Запечатанный экземпляр Super Mario Bros. из второй партии приобрели за $131 250. Среди других дорогих лотов оказались The Legend of Zelda: Ocarina of Time за $121 875 и Chrono Trigger за $81 250.

Представители Heritage Auctions связывают высокий спрос на коллекционные видеоигры с ностальгией. Поклонники старых приставок, выросшие на играх Nintendo, теперь могут позволить себе тратить крупные суммы на приобретение раритетов из своего детства.

Ранее Life.ru писал, что в преддверии выхода Grand Theft Auto VI россияне потратили более 5,5 млн рублей на предзаказы игры и тематические сувениры. На фоне ажиотажа продавцы начали предлагать поклонникам франшизы специальные комплекты с игровыми аксессуарами и коллекционной атрибутикой.