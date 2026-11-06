Привычка писать сообщения исключительно строчными буквами может обернуться репутационными потерями, особенно в деловой переписке. Молодёжь воспринимает такой стиль как признак дружелюбия, однако коллеги и собеседники старшего возраста могут счесть его проявлением безграмотности или неуважения. Об этом «Москве 24» рассказала специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

По словам эксперта, в интернете набирает популярность отказ от заглавных букв даже в начале предложений, именах и географических названиях. Для молодых пользователей такой способ общения стал своеобразным сигналом близости и непринуждённости. А вот традиционное написание с прописными буквами некоторые воспринимают как излишнюю официальность и холодность.

Однако проблема возникает, когда представители разных поколений начинают общаться между собой. То, что один человек считает дружелюбным жестом, другой может расценить как недостаток воспитания или пренебрежение правилами русского языка.

«Строчные буквы стали выступать своеобразным маркером неформальности, свойскости и дружелюбия», — объяснила Коломацкая.

Специалист подчеркнула, что сам по себе отказ от заглавных букв не является проблемой в личной переписке. С друзьями, в шутливых комментариях или публикациях в соцсетях подобный стиль вполне допустим, если он устраивает всех участников общения. Но переносить эту привычку в официальную коммуникацию эксперт не советует.

Особенно осторожными следует быть при составлении резюме, обращениях к клиентам, деловым партнёрам и руководству. В таких ситуациях игнорирование орфографических норм может создать впечатление небрежности и снизить доверие к автору сообщения.

Коломацкая рекомендует ориентироваться на адресата. Если есть сомнения, как человек воспримет неформальный стиль, лучше придерживаться общепринятых правил русского языка. По мнению эксперта, умение переключаться между разными форматами общения важнее следования модным интернет-трендам.

Ранее Life.ru рассказывал о шести привычках в переписке, которые раздражают собеседников. Этикетолог посоветовала отказаться от ночных сообщений без срочного повода, голосовых без предупреждения и настойчивых требований немедленного ответа. Эксперт подчеркнула, что главный принцип цифрового этикета — уважение к личным границам и времени другого человека.