Российские военные переправились через реку Конка в Запорожской области. Сейчас бойцы закрепляются на берегу, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Пересечь водную преграду российским подразделениям удалось при развитии наступления за пределами Новопавловки. По информации эксперта, войска продвигаются от населённого пункта сразу в двух направлениях — на север и северо-восток.

Марочко также сообщил об изменении обстановки возле Степногорска. Там российские военнослужащие восстановили контроль над рядом позиций.

Ранее Life.ru сообщал, что 12 ноября Минобороны РФ объявило о переходе под контроль российских войск села Воскресенка в Запорожской области. По информации ведомства, населённый пункт заняли бойцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й армии группировки «Восток».