Российские подразделения расширили занятые позиции на подступах к Орехову в Запорожской области. За последнюю неделю наиболее глубокое вклинение в оборону украинских войск на этом участке достигло двух километров, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Речь идёт о районе Юрковки, расположенной северо-западнее Орехова. По оценке эксперта, российские военнослужащие за прошедшие семь дней заняли несколько новых рубежей. На наиболее успешных участках им удалось продвинуться вглубь обороны ВСУ. Орехов остаётся ключевым укреплённым районом украинских войск на этом направлении.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска продолжили наступление на Орехов в Запорожской области, расширяя зону контроля на подступах к городу. По данным сводки от 26 октября, подразделения ВС РФ пытались прорвать второй эшелон обороны ВСУ западнее реки Верхняя Терса и продвигались на южных окраинах Орехова. Отмечалось, что контроль над подступами к городу позволит российским военным улучшить снабжение наступающих подразделений и укрепить позиции в городской застройке.