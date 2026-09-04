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Регион
Опубликовано 4 сентября, 11:27

Марочко заявил о замыкании «котла» для ВСУ под Волчанском

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Группировка ВСУ на Волчанском направлении оказалась в окружении после продвижения российских войск в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, подчеркнув, что переброшенное Киевом подкрепление не смогло изменить ситуацию.

«Украинские боевики угодили в котёл на волчанском направлении, невзирая на то, что сюда были отосланы националисты, которые должны были стабилизировать ситуацию», — сказал Марочко ТАСС.

«Котёл» под Волчанском: До 2000 украинских военных могут оказаться в окружении
«Котёл» под Волчанском: До 2000 украинских военных могут оказаться в окружении

По его оценке, ключевую роль сыграл переход под контроль российских войск Благодатного, Василевки и Должанки.

«Уже физически наши военнослужащие замкнули горловину этого котла», — заявил эксперт.

По данным российских силовых источников, которые приводились ранее, в зоне возможного окружения могут находиться до двух тысяч украинских военнослужащих, в том числе подразделения мотострелковых бригад и пограничных отрядов.

ВСУ пытаются выйти из «котла» под Волчанском и сдаются в плен
ВСУ пытаются выйти из «котла» под Волчанском и сдаются в плен

Ранее Life.ru рассказывал, что под Волчанском возникла угроза окружения крупной группировки ВСУ численностью до двух тысяч человек. Тогда речь шла именно о формирующемся «котле».

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Марина Фещенко
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