Марокканских мигрантов в Сеуте обвинили в гибели детёныша дельфина

Природоохранная организация DAUBMA подала заявление в Гражданскую гвардию Испании после гибели детёныша дельфина на пляже Эль-Трампольин в Сеуте. Активисты потребовали установить предполагаемых виновников и передать материалы в природоохранную прокуратуру, пишет местная газета El Faro de Ceuta.

По версии организации, детёныш афалины живым подплыл близко к берегу 2 сентября. Несколько мигрантов вытащили животное из воды, после чего один из них ударил его палкой по голове.

Происшествие попало на видео. Журналисты проверили запись и установили, что она была сделана в среду около полудня на пляже Эль-Трампольин. На кадрах группа людей несёт дельфинёнка в сторону волнорезов.

Сцену заметил сотрудник коммунальной службы Ecoservicios. Он потребовал не трогать животное и вызвать специалистов, после чего мигранты попытались вернуть его в море. К тому моменту детёныш уже не подавал признаков жизни.

DAUBMA передала Гражданской гвардии фотографии и видеозаписи. Официальные выводы о причине гибели дельфинёнка и процессуальном статусе находившихся на пляже людей пока не опубликованы.

Инцидент произошёл на фоне миграционного кризиса в Сеуте. В августе полиция начала переселять около четырёх тысяч мигрантов из стихийного лагеря на пляже во временные центры, а позднее число обращений к силовикам из-за происшествий превысило 200 в сутки.