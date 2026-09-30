Марокко произошло историческое назначение — кабмин возглавила женщина

Король Марокко Мухаммед VI назначил Фатиму Захру Мансури главой правительства страны. Она стала первой женщиной на этом посту в истории королевства и получила поручение сформировать новый кабинет министров. Решение королевского дворца было объявлено 29 сентября, сообщает Euronews.

Мансури представляет Партию подлинности и современности (PAM), которая заняла первое место на парламентских выборах 23 сентября. Партия получила 97 из 395 мест в Палате представителей. Абсолютного большинства у PAM нет, поэтому новому главе правительства предстоит договариваться с другими политическими силами о формировании коалиции. По Конституции Марокко король назначает главу правительства из партии, получившей наибольшее число мест на выборах.

50-летняя Мансури по образованию юрист. Она дважды возглавляла Марракеш, была депутатом парламента, а с 2021 года занимала пост министра территориального планирования, градостроительства и жилищной политики. В 2024 году она вошла в коллективное руководство PAM.

Мансури стала второй женщиной в арабском мире, возглавившей правительство. Первой была Наджла Буден, занимавшая пост премьер-министра Туниса. После формирования кабинета Мансури сменит Азиза Аханнуша, который руководил правительством Марокко с октября 2021 года.

Ранее Life.ru рассказывал о другом решении короля Мухаммеда VI. В августе он распорядился назвать крупнейшую автомагистраль Африки протяжённостью более тысячи километров в честь президента США Дональда Трампа.