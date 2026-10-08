Маршрут перестроен: Эстонец после отказа в выезде перелез через погранворота и ушёл в сторону РФ

Гражданин Эстонии перелез через ворота пограничного пункта «Койдула» и проследовал на российскую сторону после того, как его отказались выпускать из страны. Об этом сообщил национальный гостелерадио ERR.

Инцидент произошёл 7 октября во время таможенного досмотра. У мужчины обнаружили рубли и евро, которые, по данным портала, подпадали под действующие антироссийские санкционные ограничения.

Таможенник сообщил гражданину, что провозить эти денежные средства через границу запрещено, и направил его обратно на эстонскую сторону. Однако мужчина вместо этого побежал в направлении России.

Сотрудники таможни успели закрыть ворота контрольно-пропускного пункта. После этого эстонец перелез через ограждение и продолжил движение на территорию РФ.

Об инциденте эстонская сторона проинформировала российских пограничников.

В последние месяцы ситуация на границе дополнительно осложнилась из-за проверок со стороны Эстонии. Life.ru сообщал, что на КПП «Койдула» граждан России с европейскими документами могли часами ждать собеседования с эстонскими пограничниками, а сами проверки значительно увеличивали время прохождения границы.