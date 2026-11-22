Автобус с 16 пассажирами съехал в кювет и врезался в дерево в Чебаркульском районе Челябинской области. После аварии за медицинской помощью обратились 15 человек, восьмерых госпитализировали, сообщили в региональном главке МВД.

Место ДТП. Фото © Max / полиция Южного Урала

ДТП произошло 21 ноября на дороге между станцией Бишкиль и селом Варламово. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Iveco не справился с управлением на участке, где шли осадки. С места аварии в больницу доставили пассажирку 1952 года рождения. Остальных людей сотрудники ГАИ отвезли в посёлок Тимирязевский, где они согрелись и дождались другого автобуса.

Место ДТП. Фото © Max / полиция Южного Урала

На следующий день к медикам обратились ещё 14 пассажиров. Семерых из них оставили на стационарное лечение, остальным оказали помощь без госпитализации. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Тем временем очевидцы рассказали «Базе», что спровоцировать аварию мог медведь. По их словам, хищник внезапно выскочил на дорогу, перегородив путь маршрутке, и водитель резко ушёл в сторону, пытаясь избежать столкновения.

Ранее Life.ru рассказывал, что три человека, в том числе 16-летний юноша, погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Степновском округе. Ещё один человек пострадал. Как сообщили в прокуратуре края, авария произошла вечером 21 ноября на 33-м километре дороги «Зеленокумск — Соломенское — Степное».