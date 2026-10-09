«Марсианин» завис над головами: Российские журналисты оказались под прицелом дрона ВСУ на СВО

Украинский ударный беспилотник «Марсианин», оснащённый искусственным интеллектом, завис над журналистами, работавшими на Ореховском направлении. Из-за угрозы атаки съёмочной группе пришлось прервать репортаж о действиях российских артиллеристов. Об этом сообщает Zvezdanews.

Съёмочной группе пришлось скрываться от дрона. Видео © Zvezdanews

В районе Орехова расчёты гаубиц «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» наносят удары по украинским укреплениям, складам боеприпасов и пунктам управления дронами. Как утверждают военные, обнаруживать цели помогают разведывательные БПЛА, передающие координаты артиллеристам. Между выявлением объекта и открытием огня проходит всего несколько минут.

Особое внимание воздушная разведка уделяет операторам беспилотников. Их местоположение пытаются установить во время подготовки аппаратов к вылету и возвращения на позиции. Дополнительной подсказкой становятся тепловые следы людей, скрывающихся в укрытиях.

При этом российским подразделениям приходится действовать в условиях высокой активности украинских дронов. По данным телеканала, ВСУ массово применяют FPV-аппараты, в том числе ударные системы «Марсианин». Один из таких беспилотников и заставил корреспондентов искать укрытие.

«Была у них ротация. У нас разведка доложила, мы начали работать по ней. Она двигалась как раз по нашей дежурной цели», — рассказал командир орудия с позывным Матча.

Кроме того, расчёты обстреливают укреплённые позиции в лесополосах. По словам военнослужащих, при обнаружении крупных скоплений украинской пехоты интенсивность огня увеличивают, чтобы помешать её перемещению.

Важным участком боевых действий остаётся район Омельника. Через него, как утверждается, проходят пути снабжения украинских сил со стороны Новониколаевки. Под ударами российских орудий также находятся позиции возле Терсянки, Заливного, Воскресенки и Барвиновки.

Ранее Life.ru сообщал о срыве ротации ВСУ в Запорожской области и значении дороги через Барвиновку для снабжения Орехова. Этот маршрут связывает Новониколаевку, Омельник и Орехов.