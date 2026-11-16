Подозреваемой в причастности к подрыву автомобиля журналиста Сергея Заворотного в Москве оказалась 21-летняя ветеринар Елизавета К., которая, по данным следствия, несколько месяцев выполняла задания неизвестных кураторов. Как сообщает Mash, москвичка окончила ветеринарную академию с красным дипломом и работала в клинике «Усатый-полосатый».

По версии ФСБ, которую приводит «Интерфакс», ещё в июле девушка попала под влияние телефонных мошенников, представлявшихся сотрудниками Центробанка и МВД. Впоследствии кураторы поручили ей наблюдать за машиной Заворотного на Кировоградской улице, фиксировать её местонахождение и выяснять, кто садится в автомобиль и выходит из него.

Следующим заданием стала установка устройства под днищем внедорожника. По полученным координатам Елизавета нашла тайник со свёртком, внутри которого находилась прямоугольная коробка. Затем она вернулась к автомобилю и закрепила устройство, оставаясь на связи с куратором.

Сама задержанная утверждает, что считала устройство обычным GPS-трекером, а о взрыве узнала только из новостей. После выполнения задания её собеседники удалили переписку. По словам девушки, она попыталась выяснить у них, что произошло, однако получила лишь успокаивающий ответ.

При этом следствие установило, что именно размещённое под автомобилем устройство использовалось для подрыва. ФСБ связывает организацию покушения с украинскими спецслужбами. Степень осведомлённости Елизаветы о подготовке преступления и её конкретная роль продолжают выясняться.