Mash: Сбившая трёх пешеходов в Северобайкальске водитель была пьяна

В Северобайкальске задержали 27-летнюю автомобилистку, которая сбила трёх человек на пешеходном переходе. Как сообщает Mash, девушка находилась за рулём ВАЗ-2115 в состоянии алкогольного опьянения и возвращалась домой после вечеринки с друзьями.

По информации телеграм-канала, пострадавшие остаются в больнице. Их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести. Автоледи задержали.