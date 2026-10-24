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Опубликовано 24 октября, 14:50

Mash: Сбившая трёх пешеходов в Северобайкальске водитель была пьяна

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Северобайкальске задержали 27-летнюю автомобилистку, которая сбила трёх человек на пешеходном переходе. Как сообщает Mash, девушка находилась за рулём ВАЗ-2115 в состоянии алкогольного опьянения и возвращалась домой после вечеринки с друзьями.

По информации телеграм-канала, пострадавшие остаются в больнице. Их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести. Автоледи задержали.

Появилось видео наезда ВАЗа на толпу пешеходов в Бурятии
Появилось видео наезда ВАЗа на толпу пешеходов в Бурятии

Авария произошла утром 24 октября, около 07:44, на Ленинградском проспекте. По данным МВД Бурятии, водитель двигалась в сторону железнодорожного вокзала, когда возле пешеходного перехода не справилась с управлением и совершила наезд на людей, пересекавших проезжую часть. В результате ДТП пострадали три человека — 1976, 1989 и 1990 годов рождения. Всех доставили в медицинское учреждение.

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Юрий Лысенко
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