У всемирно известного российского математика Григория Перельмана умерла мать Любовь Лейбовна Штейнгольц. По данным Mash, женщины не стало больше месяца назад, а сам учёный теперь почти не выходит из своей квартиры в Санкт-Петербурге.

Для организации похорон и решения вопросов с документами в Петербург из Швеции приезжала младшая сестра математика Елена. Она давно живёт за границей и, как и брат, получила математическое образование.

Перельман много лет жил вместе с матерью в Купчино и заботился о ней. СМИ писали, что ради ухода за пожилой женщиной он даже продал собственную квартиру, доставшуюся от бабушки.

Григорий Перельман получил мировую известность после доказательства гипотезы Пуанкаре — одной из семи знаменитых «задач тысячелетия». В 2006 году он отказался от Филдсовской премии, а в 2010-м — от премии Математического института Клэя в размере миллиона долларов.

После ухода из академической науки математик практически прекратил публичные выступления и интервью, предпочитая уединённую жизнь в Петербурге.

Ранее Life.ru рассказывал, как живёт Григорий Перельман после отказа от миллионной премии. В июне 2026 года, когда учёному исполнилось 60 лет, соседи отмечали, что он редко общается с окружающими и самостоятельно ходит за продуктами.