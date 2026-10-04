ВСУ перебросили под Орехов Запорожской области свежеприбывших колумбийцев, которых, как указывает Mash, отправляют на позиции без полноценной подготовки и нормального вооружения. По данным Telegram-канала, иностранцев задействовали в контратаке на этом участке фронта.

С начала осени в районе Преображенки действуют подразделения 23-го штурмового полка, значительную часть которого составляют граждане Колумбии. Предварительно, на этом направлении могут находиться от 500 до 1000 выходцев из южноамериканской страны.

Для усиления группировки туда также перебросили колумбийцев из подразделения Р.У.Г. нацгвардии «Хартия». Канал утверждает, что часть новоприбывших отправляют на позиции без необходимой экипировки и оружия.

Бойцы 42-й мотострелковой дивизии рассказали каналу, что российские подразделения продолжают оказывать давление на позиции ВСУ в районе Орехова. По их словам, удары наносятся в том числе по пунктам управления беспилотниками и опорным позициям в тылу украинских подразделений.

На фоне участия своих граждан в боевых действиях МИД Колумбии ранее обратился к России и Украине с требованием прекратить привлечение колумбийцев к вооружённому конфликту. К сентябрю ведомство зарегистрировало 863 обращения за консульской помощью, связанные с соотечественниками на Украине. Среди них есть случаи гибели, пропажи без вести, задержания и репатриации.

Ранее Life.ru рассказывал, почему колумбийские наёмники стали массово появляться на украинском направлении. По словам военкора, часть прибывающих из Колумбии иностранцев отправляется непосредственно в районы боевых действий.