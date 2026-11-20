Российская анимационная франшиза «Маша и Медведь» за первые шесть месяцев 2026 года набрала 49,1 миллиона просмотров на Netflix. Зрители провели за просмотром мультсериала и связанных с ним проектов почти 134 миллиона часов. Такие данные содержатся в полугодовом отчёте стримингового сервиса.

Основную часть аудитории собрали пять сезонов оригинального мультсериала — на них пришлось 40,4 миллиона просмотров и 126,6 миллиона часов. Ещё 6,8 миллиона просмотров получил мультфильм «Маша и Медведь. Легенда о 12 месяцах», а первый сезон «Машиных страшилок» привлёк 1,9 миллиона.

Среди сезонов лидером оказался пятый, набравший 11,6 миллиона просмотров. Немного отстал первый сезон с 11 миллионами, тогда как второй посмотрели 7,6 миллиона раз, третий — 6,9 миллиона, а четвёртый — 3,3 миллиона.

Успех российского мультсериала на платформе продолжается не первый год. Ранее Life.ru сообщал, что Netflix приобрёл права на восьмой и девятый сезоны «Маши и Медведя», а также продлил соглашение на показ предыдущих эпизодов и отдельных проектов франшизы. В будущих сериях главная героиня впервые отправится в детский сад, а зрителям представят семью Йети.

Однако международная популярность мультфильма сопровождается и политическими спорами. В июле более 50 британских депутатов потребовали рассмотреть возможность запрета «Маши и Медведя», усмотрев в детском проекте инструмент российского влияния. Студия Animaccord отвергла обвинения, подчеркнув, что сериал посвящён дружбе и доброте и не содержит политических посланий.