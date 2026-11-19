Китайский автобренд Livan прекратил поставки машин в Россию, а его дилеры распродают последние экземпляры. Как выяснила «Газета.ru», новых партий продавцы больше не ждут.

Автомобили марки уже несколько месяцев не поступают в салоны Москвы и Петербурга. В Уфе от них отказались ещё летом, переключившись на Volga. В Перми покупателям предлагают единственный седан S6 Pro 2023 года, который прежде использовали для тест-драйвов. А в Краснодаре остались два хетчбэка X3 Pro выпуска 2024-го, хотя местный дилер уже сосредоточился на Tenet Plus.

В других городах ситуация похожая. В Подмосковье, Туле и Саратове перестали работать сайты продавцов Livan, а объявлений о новых машинах в автомобильных классифайдах больше нет. Представители одного из автосалонов подтвердили изданию, что рассчитывать на возобновление поставок не приходится.

На отечественном рынке бренд продержался чуть больше трёх лет. Его история началась в январе 2022 года, когда Geely и Lifan Group создали совместное предприятие. Хотя в самом Китае компания делала ставку на электромобили, российским покупателям предложили бензиновые модели. Первым летом 2023-го появился кроссовер X3 Pro, созданный на базе Geely Vision X3, а позже к нему присоединились X6 Pro и седан S6 Pro.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации с китайской маркой Jetta, автомобили которой практически исчезли из российских салонов. В октябре дилеры сообщили, что у большинства из них запасы уже закончились, а новые поставки остаются под вопросом. Один из петербургских центров продолжил заниматься исключительно сервисным обслуживанием.