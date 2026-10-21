Новые автомобили Jetta почти исчезли из салонов России

Новые автомобили китайской марки Jetta практически исчезли из российских автосалонов, а дилеры сомневаются, что производитель возобновит поставки. У большинства опрошенных продавцов машины уже закончились, и лишь в отдельных центрах ещё можно приобрести оставшиеся экземпляры. Об этом сообщает издание «Китайские автомобили» по итогам обзвона официальных дилеров.

В одном из петербургских автосалонов журналистам рассказали, что все автомобили давно распроданы, а центр продолжает заниматься только сервисным обслуживанием. Собеседник издания считает новые поставки маловероятными и связывает неопределённость вокруг бренда с политическими обстоятельствами.

В Москве ситуацию описали несколько иначе. Представитель дилерского центра сообщил, что поставки Jetta приостановились ещё в 2024 году. Тогда автосалон закупил крупную партию машин, остатки которой продаёт до сих пор.

Ещё в марте представители Jetta заявляли о намерении сохранить присутствие на российском рынке. Компания обещала продолжить продажи и гарантийное обслуживание, хотя вывод новых моделей в 2026 году не планировался.

По данным «Автостата», которые приводит издание «Китайские автомобили», за девять месяцев 2026 года в России продали всего 1450 новых машин Jetta. Марка является совместным проектом немецкого Volkswagen и китайской FAW. В её модельный ряд входят седан VA3 и кроссоверы VS5 и VS7.

Ситуация разворачивается на фоне изменения структуры российского авторынка. Ранее Life.ru сообщал о росте продаж автомобилей известных мировых брендов на 81,5% за девять месяцев 2026 года. Эксперты связывали такую динамику с развитием параллельного импорта. При этом две трети проданных машин зарубежных марок были произведены на предприятиях в Китае.

Одновременно участники рынка готовятся к новым ограничениям. Как писал Life.ru, с 2027 года параллельный импорт может стать дороже из-за роста утилизационного сбора и ужесточения китайских экспортных требований. По прогнозу автоэксперта Юрия Блинова, крупные дилеры постараются заранее пополнить склады, чтобы временно сдержать повышение цен.