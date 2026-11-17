Масштабные реформы премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема напомнили обозревателю Bloomberg Мартину Айвенсу старый советский анекдот о покупке автомобиля с десятилетним ожиданием. В своей колонке журналист усомнился в реалистичности долгосрочных планов британского правительства.

По сюжету анекдота мужчина покупает машину, которую обещают выдать ровно через десять лет. Покупатель неожиданно интересуется, утром или после обеда состоится выдача, чем удивляет продавца. «Просто после обеда ко мне должен прийти сантехник», — объясняет герой своё беспокойство.

Подобную неопределённость Айвенс усмотрел в программе британского премьера, который намерен за десять лет преобразовать страну. Среди заявленных инициатив — реорганизация здравоохранения, создание Национальной службы ухода и пересмотр отношений с Евросоюзом, включая обсуждение возможности нового референдума по Brexit.

Однако, по мнению обозревателя, у правительства пока нет достаточно ясного представления о том, как воплотить масштабные обещания в жизнь. Из-за этого реализация части инициатив может затянуться вплоть до парламентских выборов 2029 года.

Сам Бёрнем пообещал представить десятилетнюю программу развития Британии до рождественских каникул. Ранее оппозиция раскритиковала подготовку документа после появления информации о привлечении к работе консультантов Boston Consulting Group.

При этом британский премьер настаивает, что новый план станет основой долгосрочных преобразований. В выступлении 16 ноября он пообещал изменить систему управления страной и добиться экономического роста, который почувствуют жители всех регионов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Бёрнем назвал выход Великобритании из Евросоюза одной из главных ошибок страны. Премьер признал негативные последствия Brexit для экономики и заявил о необходимости пересмотреть отношения Лондона с Брюсселем.