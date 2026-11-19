Машина охотника из Дагестана утонула в песке на побережье Каспийского моря
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На побережье Каспийского моря в Дагестане автомобиль охотника увяз в песке и оказался под водой во время прилива. Мужчина успел выбраться из салона и забрать свои вещи. Однако вызволить машину удалось только спустя четыре дня.
Машина охотника из Дагестана утонула в песке на побережье Каспийского моря. Видео © Telegram / Блог Дагестана / новости
По информации Incidentia, автомобиль сначала застрял в песке, а затем скрылся под водой из-за волн. Владелец переждал происшествие на берегу, пока уровень воды не снизился.
Вызволять авто пришлось с помощью тяжёлой техники. Целой «ласточку» спасти не удалось: автомобиль достали из песка по частям.
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