В Астраханской области погиб 68-летний мужчина после опрокидывания моторной лодки на реке Бахтемир. Его 45-летнему сыну удалось самостоятельно добраться до берега, а самого судоводителя очевидцы извлекли из воды уже без признаков жизни. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Трагедия произошла днём 6 ноября возле села Вахрамеево Икрянинского района. Отец и сын, приехавшие из Москвы, направлялись на надувной моторной лодке из села Фёдоровка в сторону Вахрамеева.

По предварительной информации спасателей, пожилой мужчина не справился с управлением, после чего плавсредство перевернулось. В момент происшествия на реке наблюдалось сильное волнение. Глубина воды на этом участке, по данным инспекторов ГИМС, достигает 12–18 метров.

Южная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации водного транспорта. По её результатам надзорное ведомство решит, есть ли основания для принятия дополнительных мер реагирования.

Также ранее двое рабочих утонули после опрокидывания моторной лодки на Октябрьском песчаном карьере в подмосковной Коломне. По данным следствия, четверо сотрудников предприятия по добыче песка и песчано-гравийной смеси направились на моторной лодке к плавучему земснаряду, где им предстояло отремонтировать лебёдку.