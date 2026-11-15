В Амурской области разыскивают 52-летнего Евгения Гудилина, автомобиль которого нашли на трассе «Амур» с открытыми дверями и окнами. Документы и деньги остались в салоне, а возле машины лежали тапочки.

Пропал Евгений Гудилин. Фото © VK / ЗРОО «Поисковый отряд имени Кости Долгова»

По информации поисково-спасательного отряда «Амур», Гудилин пропал 10 ноября в Сковородинском округе, в районе посёлка Ерофей Павлович. В ориентировке местом исчезновения назван 746-й километр федеральной трассы.

Мать пропавшего рассказала , что утром 9 ноября сын жаловался на сильный запах гари в автомобиле и головную боль после ночёвки в салоне. Позднее в разговоре с супругой он говорил, что его преследуют неизвестные.

Родные попросили Евгения обратиться за помощью. По данным канала, местоположение его телефона удалось определить, но к приезду полиции и скорой мужчины там уже не было.

Как сообщает «База», к поискам подключились добровольцы, территорию обследуют с помощью беспилотников. По ориентировке, у Гудилина короткие русые волосы и татуировка «13» на мизинце правой руки. Информацию о его местонахождении можно передать в полицию по номеру 102.

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