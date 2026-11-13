Шейх помог найти российского туриста, пропавшего в «Обезьяньей лапе» в Марокко
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Российский турист заблудился во время прогулки среди известняковых скал «Обезьянья лапа» в марокканской провинции Тингир. Мужчину несколько часов искали местные власти, жандармерия и вспомогательные силы. В итоге путешественника обнаружили живым, сообщает Al3omk.
Россиянин отправился осматривать необычный скальный ландшафт, напоминающий марсианские пейзажи, но сбился с пути и не смог самостоятельно вернуться. Для поисков развернули операцию с участием экстренных служб.
К поискам присоединился и шейх местного племени Айт-Вафи Мустафа Даиф. Ближе к вечеру экстренные силы смогли установить местонахождение россиянина. Его нашли живым с небольшим обезвоживанием и вернули жене.
Тем временем в Армении разыскивают 37-летнего российского политтехнолога Даниила Запятого, который больше месяца не выходит на связь с близкими. Перед исчезновением мужчина столкнулся с финансовыми трудностями, переехал в хостел и оставил там паспорт и личные вещи.