Российский турист заблудился во время прогулки среди известняковых скал «Обезьянья лапа» в марокканской провинции Тингир. Мужчину несколько часов искали местные власти, жандармерия и вспомогательные силы. В итоге путешественника обнаружили живым, сообщает Al3omk.

Россиянин отправился осматривать необычный скальный ландшафт, напоминающий марсианские пейзажи, но сбился с пути и не смог самостоятельно вернуться. Для поисков развернули операцию с участием экстренных служб.

К поискам присоединился и шейх местного племени Айт-Вафи Мустафа Даиф. Ближе к вечеру экстренные силы смогли установить местонахождение россиянина. Его нашли живым с небольшим обезвоживанием и вернули жене.