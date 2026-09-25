Машинист пострадал при повреждении поезда в Ульяновской области

Машинист пассажирского поезда Москва — Тольятти получил травмы при происшествии на границе Ульяновской и Самарской областей. Среди пассажиров пострадавших нет, сообщили в Куйбышевской железной дороге.

Инцидент произошёл 25 сентября в 06:03 мск на перегоне Рачейка — Балашейка участка Новообразцовое — Инза. По данным КбшЖД, причиной стало внешнее вмешательство в работу железнодорожного транспорта.

В результате были повреждены электровоз и первый вагон поезда № 66 Москва — Тольятти. Схода состава с рельсов не произошло.

Движение на перегоне после происшествия приостанавливали. Позднее его возобновили, при этом задерживались пассажирские составы.

На месте происшествия работали оперативные службы.

Ранее Life.ru рассказывал о задержке семи поездов под Волгоградом из-за повреждения контактной сети. Причиной тогда также назвали постороннее вмешательство.