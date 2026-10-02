Машинист выпрыгнул из падающего башенного крана в Алтайском крае

На стройке в Алтайском крае 47-летний машинист башенного крана успел выпрыгнуть из кабины в момент падения техники и получил множественные травмы. Об этом сообщила пресс-служба станции скорой медицинской помощи в мессенджере «Макс».

«Пострадавший мужчина в тяжёлом состоянии, с многочисленными травмами, доставлен в медицинское учреждение», — отмечено в тексте.

Ранее Life.ru писал, что в Каспийске на строительной площадке погиб 32-летний машинист башенного крана. По предварительным данным, во время работы он выпал из кабины на землю, и полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Мужчина скончался ещё до приезда скорой. Следователи начали проверку и выясняют, соблюдались ли на объекте правила безопасности.