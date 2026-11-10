Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит регистрировать в России автомобили, находящиеся в международном розыске. Инициатива правительства направлена на защиту автовладельцев, купивших ввезённые из-за границы машины и впоследствии столкнувшихся с запретом на их постановку на учёт.

Сейчас российское законодательство запрещает любые регистрационные действия с разыскиваемыми транспортными средствами. Законопроект № 1293142-8 предусматривает исключение для автомобилей, объявленных в международный розыск. Особый порядок их регистрации должно будет установить МВД.

В пояснительной записке отмечается, что проблема затрагивает россиян, которые приобрели автомобили, а позднее выяснили, что они числятся в базе Интерпола. В ряде случаев розыск инициируют недружественные государства, правоохранительные органы которых не раскрывают причины и обстоятельства своих решений.

Из-за этого российские ведомства не всегда могут объективно оценить ситуацию. Автовладельцам приходится обращаться в суды, однако даже положительное решение не гарантирует исключения машины из международной базы. Удалить сведения о розыске вправе только государство, которое его инициировало.

По данным МВД, с 2022 года в России обнаружили около 1,5 тысячи транспортных средств, находящихся в розыске по запросам зарубежных государств. В министерстве поясняли, что предлагаемые изменения позволят владельцам пользоваться такими машинами, не дожидаясь прекращения международного розыска. При последующей продаже автомобиля покупателя предполагается предупреждать о его особом статусе.

При этом законопроект пока не разрешает автоматически регистрировать любую разыскиваемую машину. Документу предстоит пройти дальнейшие этапы рассмотрения, а конкретные условия регистрации определит МВД. Предполагается, что новые нормы вступят в силу через год после официального опубликования закона.