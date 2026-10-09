Машины горят, магазины громят: В ЮАР вспыхнули антимиграционные беспорядки

Протесты против нелегальной миграции переросли в беспорядки в Соуэто и Дурбане в ЮАР. Участники акций громили магазины и поджигали автомобили, сообщает радиостанция Eyewitness News (EWN).

В ЮАР протесты против миграции переросли в беспорядки. Видео © X / EWN Reporter, Yasantha Naidoo, Yasantha Naidoo

В Соуэто участники движения Soweto Uprising 2026 ворвались в магазин, принадлежавший иностранцам. Товары вынесли из помещения и сложили у дороги. Сами активисты утверждали, что не забирали продукцию, а добивались передачи торговой точки гражданам ЮАР. EWN сообщила как минимум о 10 сожжённых автомобилях. При этом полиция ранее говорила SABC о восьми машинах.

В городе произошли столкновения между местными жителями и иностранцами. На место направили дополнительные силы полиции. Правоохранители также перекрыли отдельные дороги и призвали автомобилистов объезжать район беспорядков.

Беспорядки произошли и в центре Дурбана. Участники антимиграционной акции начали шествие возле центра МВД по приёму беженцев на улице Че Гевары, после чего направились в центральную часть города. Полиция заранее попросила находившихся у учреждения иностранцев покинуть территорию из соображений безопасности.

Позднее EWN сообщила о 14 сожжённых автомобилях, разграбленных магазинах и повреждённой городской инфраструктуре. В акции участвовали движения March and March и Insizwa Nobunsizwa. На момент последнего сообщения полиция никого не задержала.

Поводом для роста напряжённости стало исполнение решения Конституционного суда ЮАР по правилам подачи заявлений на убежище. Суд признал неконституционными нормы, которые позволяли не допускать человека к процедуре только из-за незаконного въезда, отсутствия транзитной визы или несвоевременного обращения в миграционные органы. После этого МВД обязало свои подразделения предоставлять таким заявителям доступ к процедуре рассмотрения прошений.

Правительство отдельно подчеркнуло, что решение суда не легализует незаконную миграцию и не даёт заявителям автоматического права на статус беженца или постоянное проживание в стране. Каждое прошение продолжат рассматривать индивидуально, а необоснованные или мошеннические заявки смогут отклонять.

«Власти будут тщательно рассматривать каждую заявку, очевидно, что будут отказы», — заявила министр юстиции и конституционного развития ЮАР Ммамолоко Кубайи.

Ранее сообщалось, что во Франции полиция применила водомёт против участников протестов на площади Бастилии в Париже. Столкновения начались после того, как часть демонстрантов стала бросать в правоохранителей камни и другие предметы. Акции старшеклассников стартовали в конце сентября в регионе Иль-де-Франс, а затем распространились по стране. Учащиеся выступают из-за нехватки преподавателей, перегруженного расписания и других проблем в системе образования. За время протестов полиция и жандармерия провели более 6,6 тыс. задержаний, около 90% задержанных оказались несовершеннолетними.