Машины снова в строю: В Минпромторге заявили о восстановлении автопроизводства
Алиханов заявил о восстановлении производства в автопроме России
Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Российские предприятия восстановили выпуск автомобилей во всех востребованных сегментах, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Об этом министр рассказал в видеопоздравлении ко Дню машиностроителя.
По словам Алиханова, развитие продолжается не только в автомобильной отрасли. Он отметил работу предприятий станкостроения и робототехники.
«Российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах», — сказал министр.
Алиханов сообщил, что в сфере станкостроения сейчас работают более 400 предприятий. Кроме того, по его словам, в России освоили выпуск основных видов промышленных роботов и создали восемь центров робототехники.
Глава Минпромторга также заявил о последовательном развитии серийного производства гражданских самолётов. Он отметил, что результаты в машиностроении стали возможны благодаря работе специалистов отрасли.
День машиностроителя отмечается в России в последнее воскресенье сентября.
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