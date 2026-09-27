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Регион
Опубликовано 27 сентября, 09:59

Машины снова в строю: В Минпромторге заявили о восстановлении автопроизводства

Алиханов заявил о восстановлении производства в автопроме России

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Российские предприятия восстановили выпуск автомобилей во всех востребованных сегментах, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Об этом министр рассказал в видеопоздравлении ко Дню машиностроителя.

По словам Алиханова, развитие продолжается не только в автомобильной отрасли. Он отметил работу предприятий станкостроения и робототехники.

«Российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах», — сказал министр.

Алиханов сообщил, что в сфере станкостроения сейчас работают более 400 предприятий. Кроме того, по его словам, в России освоили выпуск основных видов промышленных роботов и создали восемь центров робототехники.

Глава Минпромторга также заявил о последовательном развитии серийного производства гражданских самолётов. Он отметил, что результаты в машиностроении стали возможны благодаря работе специалистов отрасли.

День машиностроителя отмечается в России в последнее воскресенье сентября.

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Дарья Денисова
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