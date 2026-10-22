Машков предложил создать «Театральную биржу» для молодых актёров

В России хотят создать единую онлайн-систему, которая поможет выпускникам театральных вузов находить работу в разных регионах страны. За развитие проекта «Театральная биржа» выступил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков. По его мнению, такая площадка позволит молодым артистам быстрее начать профессиональную карьеру, а театрам — решить кадровые проблемы.

Предполагается, что через специальный сайт выпускники театральных учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Ярославля и других городов смогут искать вакансии по всей России. Региональные театры, в свою очередь, получат возможность приглашать новых артистов и пополнять свои труппы.

Проблема трудоустройства выпускников остаётся одной из наиболее острых в театральной сфере. По словам Машкова, ежегодно российские вузы выпускают более 1,5 тысячи артистов, однако далеко не всем удаётся найти применение полученной профессии. Даже диплом престижного учебного заведения не гарантирует молодому человеку место на сцене.

Глава СТД считает, что начинающим актёрам необходимо создавать условия для профессионального роста и давать возможность как можно раньше выходить к зрителям. Особенно востребованы молодые специалисты в региональных театрах. В качестве примера Машков приводил Севастополь, где, по его словам, ждут новых артистов.

Идею «Театральной биржи» Машков озвучил ещё в декабре 2023 года, когда представлял свою программу на пост председателя Союза театральных деятелей. В сентябре 2026-го он вновь обратил внимание на кадровые трудности отрасли во время Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

Решение этой проблемы также предусмотрено проектом Концепции развития театрального дела до 2035 года. Документ предполагает расширение целевого обучения и создание условий, при которых выпускники смогут возвращаться работать в театры своих регионов. При этом в России уже действует «Всероссийская актёрская биржа», запущенная в 2022 году.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Машков возглавил национальную театральную премию «Золотая маска» и выступил за обновление ряда проектов Союза театральных деятелей. Артист отмечал, что некоторые инициативы организации утратили доверие профессионального сообщества и нуждаются в перезагрузке.