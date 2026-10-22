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Регион
Опубликовано 22 октября, 15:38

Владимир Машков переизбран председателем Союза театральных деятелей

Обложка © Max / Союз театральных деятелей России

Обложка © Max / Союз театральных деятелей России

Народный артист России Владимир Машков переизбран председателем Союза театральных деятелей РФ на новый пятилетний срок. Выборы прошли днём 22 октября в московском Театре на Страстном. На эту дату был назначен X (XXIV) съезд организации.

Машков руководит союзом с декабря 2023 года. Нынешнее переизбрание состоялось в юбилейный для СТД год: в 2026-м организация отмечает 150-летие. Союз включает в себя более 28 тысяч театральных деятелей страны, а региональная сеть состоит из 80 организаций.

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Ранее сообщалось, что Мариинский театр намерен знакомить новую аудиторию с оперой и балетом через городские цифровые экраны и материалы о закулисной жизни. Соглашение о партнёрстве подписали в Санкт-Петербурге при участии художественного руководителя — директора театра Валерия Гергиева и главы медиахолдинга МАЕР Константина Майора.

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Татьяна Миссуми
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