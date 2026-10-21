Маск назвал ИИ и роботов единственным способом справиться с госдолгом США

Искусственный интеллект и роботы могут стать единственным способом избавить США от проблемы стремительно растущего государственного долга. К такому выводу пришёл американский предприниматель Илон Маск после работы в администрации Дональда Трампа. Своими соображениями миллиардер поделился в подкасте The Builders с журналистом и писателем Уолтером Айзексоном.

«Я пришёл к выводу, что единственный способ решить нашу проблему с государственным долгом — при помощи ИИ и роботов», — сказал предприниматель.

Маск убеждён, что решить проблему за счёт сокращения государственных расходов уже не получится. По его словам, американские власти не готовы отказываться от затратных программ, поскольку подобные решения неизбежно вызывают недовольство и создают политических противников.

Миллиардер допустил, что изменить ситуацию мог бы сам американский лидер Дональд Трамп, если бы сделал борьбу с бюджетным дефицитом своим главным приоритетом. Однако Маск считает, что президент США не склонен идти на непопулярные меры, поскольку хочет сохранять расположение окружающих.