Маск признался, что слишком увлёкся пребыванием у власти в Белом доме

Предприниматель Илон Маск признал, что слишком увлёкся работой в правительственных кругах США и зря провёл там столько времени. Об этом он рассказал в интервью Уолтеру Айзексону, опубликованном на YouTube-канале The Builders.

По мнению Маска, одного-двух месяцев в Вашингтоне хватило бы, чтобы получить необходимый опыт. Предприниматель объяснил, что его захватывала возможность присутствовать в Овальном кабинете во время принятия судьбоносных решений и влиять на происходящее.

При этом бизнесмен признал, что изначально собирался ограничить своё участие в работе государственных структур, но в итоге слишком увлёкся близостью к власти.

Ранее стало известно, что Илон Маск лично предложил президенту США Дональду Трампу ограничить скорость работы спутниковой системы Starshield для украинских военных. Американский лидер согласился с этой инициативой, после чего Пентагон ввёл соответствующие ограничения. Речь шла именно о снижении скорости соединения для терминалов, используемых ВСУ. В ночь на 14 октября украинские военные сообщили, что связь начала пропадать при движении быстрее 160 км/ч, что осложнило работу беспилотников и проведение ряда операций.