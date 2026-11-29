Деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) привела к гибели множества людей, заявил американский предприниматель Илон Маск. Глава SpaceX написал об этом в соцсети X.

Миллиардер отреагировал на публикацию пользователя, который обвинил агентство в использовании бюджетных средств для вмешательства в зарубежные выборы и смены правительств других государств.

«Именно так. Из-за них погибло много людей», — написал Маск.

Обсуждение деятельности USAID возобновилось после обнародования американскими властями внутренних документов агентства. В открытом доступе появились служебная переписка, доклады, презентации и материалы о взаимодействии организации с крупнейшими технологическими компаниями.

Ранее Life.ru сообщал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал публикацию архивов USAID искуплением вины за действия прежних американских администраций. Напомним, администрация Дональда Трампа фактически приостановила работу агентства в феврале 2025 года. После шестинедельной проверки госсекретарь США Марко Рубио объявил о закрытии 83% его программ. Оставшиеся проекты передали Госдепартаменту. В августе того же года деятельность USAID была официально прекращена.