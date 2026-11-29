Программы Агентства США по международному развитию (USAID) служили инструментом для отмывания денег и реализации коррупционных схем. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.

«То, что не очевидно из этих абсурдных проектов, — это то, что они на самом деле были очень успешными как операции по отмыванию денег и коррупционные схемы», — написал миллиардер.

По мнению Маска, именно финансовая заинтересованность объясняет недовольство сокращением программ, которые на первый взгляд казались бессмысленными. Так бизнесмен отреагировал на публикацию о многомиллиардных расходах USAID на проекты, которые практически не работали, существовали лишь формально, приносили больше вреда, чем пользы, или направляли средства не тем получателям.

Дискуссия вокруг работы USAID возобновилась после того, как власти США обнародовали внутреннюю документацию организации. В открытый доступ попали служебная переписка, отчёты, презентации и сведения о сотрудничестве агентства с крупнейшими технологическими компаниями.

Ранее Life.ru писал, что Илон Маск обвинил USAID в гибели большого числа людей. Соответствующее заявление основатель SpaceX также сделал в социальной сети X.