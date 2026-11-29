Агентство США по международному развитию (USAID) разрабатывало план изменения алгоритмов крупнейших американских интернет-платформ для расширения аудитории российских оппозиционных проектов. Об этом свидетельствуют внутренние документы агентства, обнародованные американскими властями 24 ноября.

Всего в открытом доступе оказались 248 документов, включая служебную переписку и планы взаимодействия с технологическими корпорациями. В одном из них USAID предлагало пересмотреть алгоритмы Google Discover, чтобы снизить видимость материалов российских государственных СМИ и публикаций в поддержку военных действий. Для отдельных организаций предполагалось создать закрытый список, участники которого могли бы получить доступ к рекламе на YouTube и платформах Meta*, а также к монетизации контента на YouTube.

Председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Артур Шлыков расценил содержание документов как свидетельство целенаправленного воздействия на российскую информационную среду.

«Когда глобальные платформы встраиваются в такую схему, это уже инструмент политического влияния, а не нейтральный сервис», — заявил Шлыков.

Схожую оценку дал член комиссий по поддержке ИТ-индустрии и защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян. По его мнению, обнародованная переписка свидетельствует о системном характере взаимодействия американских чиновников с технологическими компаниями.

«Такая планомерная, систематизированная работа — это не разовые решения модераторов, а выстроенный механизм влияния на то, что видит российское общество», — подчеркнул Гаспарян.

Ранее Life.ru писал, что спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал «тайным злом» использование социальных сетей администрацией экс-президента США Джо Байдена для вмешательства в дела других государств. Поводом для его заявления также стала публикация внутренних документов USAID.