Маск оценил взлом Binance фразой о нулевом дне и порассуждал о сверхразумном ИИ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Искусственный интеллект будущего может научиться самостоятельно добывать криптовалюту в своих собственных интересах, а не по запросу человека. Такой сценарий допустил американский предприниматель Илон Маск, комментируя предполагаемые действия хакера после масштабного взлома криптобиржи Binance. Своими опасениями миллиардер поделился в соцсети X.
«Каждый день — нулевой день... В какой-то момент агенты суперинтеллекта будут делать это, чтобы зарабатывать валюту для себя, а не для человека», — написал бизнесмен.
Поводом для рассуждений стала публикация о необычной схеме вывода цифровых активов. По словам её автора, злоумышленник использовал замороженные токены USDT в качестве обеспечения кредита в Ethereum. Полученные монеты ETH уже не подпадали под аналогичную блокировку. Маск предположил, что в перспективе подобные финансовые лазейки смогут находить и использовать автономные системы сверхразума без участия человека.
Ранее Life.ru узнал, что Binance экстренно приостановила пополнение счетов и вывод криптовалюты после появления сообщений о возможном взломе. Руководство площадки объяснило это необходимостью провести внеплановую проверку систем безопасности и остановить подозрительные операции.