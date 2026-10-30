Маск оценил взлом Binance фразой о нулевом дне и порассуждал о сверхразумном ИИ

Искусственный интеллект будущего может научиться самостоятельно добывать криптовалюту в своих собственных интересах, а не по запросу человека. Такой сценарий допустил американский предприниматель Илон Маск, комментируя предполагаемые действия хакера после масштабного взлома криптобиржи Binance. Своими опасениями миллиардер поделился в соцсети X.

«Каждый день — нулевой день... В какой-то момент агенты суперинтеллекта будут делать это, чтобы зарабатывать валюту для себя, а не для человека», — написал бизнесмен.

Поводом для рассуждений стала публикация о необычной схеме вывода цифровых активов. По словам её автора, злоумышленник использовал замороженные токены USDT в качестве обеспечения кредита в Ethereum. Полученные монеты ETH уже не подпадали под аналогичную блокировку. Маск предположил, что в перспективе подобные финансовые лазейки смогут находить и использовать автономные системы сверхразума без участия человека.