Масштабный авиационный сбой в США обернулся новой публичной перепалкой вокруг спутникового интернета Илона Маска. Американский миллиардер заявил, что ещё раньше предлагал бесплатно обеспечить Федеральное управление гражданской авиации (FAA) системами Starlink, однако министр транспорта Шон Даффи не увидел в этом необходимости. Теперь предприниматель напомнил об отвергнутом предложении на фоне проблем с работой национальной системы управления воздушным движением.

По словам Маска, SpaceX была готова предоставить оборудование для организации спутниковой связи без оплаты. Однако глава американского Минтранса якобы отказался от этой возможности, посчитав её избыточной. Предприниматель обратил внимание на это решение после того, как технические неполадки привели к масштабным нарушениям авиасообщения в стране.

«Министру транспорта США Шону Даффи предлагали бесплатно предоставить системы Starlink для FAA, однако он заявил, что в них нет необходимости. А оказалось, что была», — написал Маск в социальной сети X.

Напомним, 13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США ввело общенациональную остановку вылетов из-за проблем со связью в диспетчерских центрах. Ограничения действовали около пяти часов и затронули аэропорты по всей стране. По данным Reuters, за три дня из-за последствий сбоя отменили более 18 тысяч рейсов, ещё десятки тысяч задержали.

Министр транспорта Шон Даффи объяснил произошедшее неполадками в телекоммуникационной инфраструктуре. По предварительной версии, оборудование оказалось перегружено после установки нового маршрутизатора во время работ по модернизации сети. Американские специалисты продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

При этом FAA использует несколько технологий связи, включая спутниковую, оптоволоконную и беспроводную. Ведомство ранее подчёркивало, что Starlink тестируется на отдельных объектах и не рассматривается как единственное решение для критически важных систем управления воздушным движением.