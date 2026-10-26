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Регион
Опубликовано 26 октября, 20:59

Маск предупредил об исчезновении целых культур из-за падения рождаемости

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Американский миллиардер Илон Маск предупредил об угрозе исчезновения целых культур из-за сокращения рождаемости в разных странах мира. Свою обеспокоенность предприниматель выразил в социальной сети X.

«Так много культур вымирает», — написал он.

Так Маск отреагировал на публикацию демографической статистики по Аргентине, Испании, Южной Корее, Польше, Украине и Чили. В этих странах показатели рождаемости опустились до уровня ниже необходимого для воспроизводства населения.

Такого не было никогда: Рождаемость в мире впервые упала ниже уровня воспроизводства
Такого не было никогда: Рождаемость в мире впервые упала ниже уровня воспроизводства

В августе Маск уже предупреждал о риске вымирания человечества из-за демографического кризиса. Тогда он прокомментировал меры поддержки рождаемости в Сингапуре, где суммарный коэффициент рождаемости в 2025 году снизился до 0,87 ребёнка на женщину. Бизнесмен также поддержал прогноз о резком сокращении населения США при сохранении нынешних демографических тенденций.

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Николь Вербер
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