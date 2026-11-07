Илон Маск признался в любви к Китаю и высоко оценил местную автомобильную промышленность, несмотря на жёсткую конкуренцию китайских производителей с Tesla. Об этом миллиардер рассказал в беседе с инвестором Роном Бароном на инвестиционной конференции Baron Capital, состоявшейся 6 ноября.

«Китай потрясающий. Я люблю Китай, между прочим. Поездки туда вдохновляют», — заявил предприниматель.

Особое внимание Маск уделил китайским автопроизводителям. По его словам, они выпускают качественные машины, поэтому удерживать сильные позиции на местном рынке американской Tesla непросто.

В качестве примера бизнесмен привёл электромобиль Tesla Model Y, который производится в Шанхае. Маск назвал его самым продаваемым автомобилем в Китае, подчеркнув, что добиться такого результата в условиях местной конкуренции было чрезвычайно сложно.

«Задумайтесь об этом на секунду. И позвольте мне отметить, что китайские автомобильные компании очень хороши», — добавил глава Tesla.

Во время разговора Маск также напомнил об особых условиях, которые китайские власти предоставили его компании. Tesla получила возможность полностью владеть своим предприятием в Шанхае без обязательного участия местного партнёра.

Ранее Life.ru рассказывал, что Маск высоко оценил развитие Китая при Си Цзиньпине. В интервью китайскому телевидению CCTV бизнесмен назвал председателя КНР отличным лидером. По словам предпринимателя, во время поездок по стране он замечает значительные перемены в инфраструктуре, городской среде и уровне жизни населения.