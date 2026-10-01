Маск станет соруководителем проекта Пентагона по изучению войн будущего

Илон Маск станет одним из руководителей проекта «Меридиан» по изучению военных действий будущего. О запуске инициативы сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на базе Корпуса морской пехоты в Куантико.

«Под началом главного технического директора ведомства Эмиля Майкла соруководителями проекта «Меридиан» станут три выдающихся ума нашей страны: Илон Маск, Палмер Лаки и Ньют Гингрич», — заявил Хегсет.

Лаки основал оборонную технологическую компанию Anduril Industries, а Гингрич ранее занимал пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Хегсет представил проект вместе с пятью другими стратегическими реформами.

Согласно заявлению Пентагона, участники изучат возможные сферы будущих боевых действий — от подземного пространства до окрестностей Луны. Им предстоит определить, какие системы позволят США сохранить военное преимущество в долгосрочной перспективе.

Хегсет отвёл на подготовку итогового доклада с практическими рекомендациями 120 дней с момента запуска проекта. Документ включит общедоступную часть и секретное приложение для руководства вооружённых сил.

Ранее сообщалось, что США создадут Командование автономных боевых систем для развития беспилотных и роботизированных технологий во всех видах вооружённых сил. На первом этапе руководство возьмёт на себя помощник министра обороны Оуэн Уэст. Полноценную работу структура начнёт в октябре 2027 года.